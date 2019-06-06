Магнитогорский металлургический комбинат построит логистический центр в Тольятти

6 Июнь 23:41 2019-06-07T00:21:51+03:00

Соглашение между руководством компании и Самарской областью было подписано в рамках ПМЭФ-2019

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В Особой экономической зоне "Тольятти" вскоре появится новый производственно-логистический центр. Cоглашение о реализации проекта в рамках Петербургского международного экономического форума заключило правительство Самарской области и Магнитогорский металлургический комбинат. Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

Возвести новый объект планируют за 2,5 года. Он позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома. Тем более, что центр сможет единовременно вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сотрудничество, которое зародилось год назад, сегодня получило форму соглашения, чему он очень рад.

- Уверен, что проект по созданию логистического центра на территории Самарской области станет успешным как для Магнитогорского металлургического комбината, так и для региона, - уверен глава волжского региона.

Тем более, что строительство логистического центра - это не только новый импульс для развития автомобильной промышленности, но и возможность для создания новых рабочих мест. И конечно, создание современного центра повлечет за собой модернизацию транспортной инфраструктуры региона.

Генеральный директор компании Павел Шиляев отметил, что реализация такого масштабного проекта в Тольятти является ключевым и важнейшим шагом в развитии взаимоотношений, в частности между ММК и «АвтоВАЗ».

«Это еще один сервис для автомобилистов, который дает возможность сокращать сроки, оперативно доставляя машины. Конечно, это и развитие нашей логистической цепи в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул он.

Отметим, что ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

ИСТОЧНИК KP.RU