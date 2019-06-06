2019-06-07T00:21:12+03:00
Экономика

ПМЭФ–2019: Архангельская и Костромская области подписали соглашение сотрудничестве на три года

У двух регионов много общего, а значит, есть чему поучиться друг у друга
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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О том, что соглашений о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019 будет заключено множество, его участники знали заранее, и тем не менее, когда губернаторы встретились, чтобы скрепить подписями договоренности о дальнейшей работе, радовались и делились планами на будущее. Так, плотно в сфере торгово-экономического и промышленного развития, АПК, охраны окружающей среды, а также культуры, туризма, образования и молодежной политики намерены сотрудничать Архангельская и Костромская область. Главы регионов подписали План мероприятий на ближайшие три года.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, у двух территорий богатый опыт сотрудничества в рамках ранее заключенного соглашения. Так, предприниматели из Костромы приезжают в область, чтобы представить свою продукцию на Маргаритинской ярмарке. А предприниматели Поморья давно и плодотворно взаимодействуют с товаропроизводителями Костромы, организуя поставки кондитерских изделий, мясной продукции, овощей.

Плюс, у двух областей немало точек соприкосновения и по вопросам лесного хозяйства. Все-таки в структуре промышленного производства продукция местного ЛПК занимает второе место после электроэнергетики. Предприятия региона входят в число лидеров по объемам выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых, древесностружечных и настенных плит, а также фанеры и ламинированных половых покрытий.

В свою очередь глава Костромской области отметил, что у регионов есть чему поучиться другу у друга и немало направлений, по которым они могут обменяться опытом, чтобы достичь наилучших результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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