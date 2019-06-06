Идут на новые рекорды: за первые 5 месяцев 2019 года инвестиции Ленобласти выросли на 25% к уровню 2018 года

6 Июнь 23:48 2019-06-07T00:20:31+03:00

В прошлом году эта сумма составила 460 млрд рублей, из них - 50% зарубежные инвестиции

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По прогнозу главы Ленобласти Александр Дрозденко в рамках открывшегося сегодня ПМЭФ-2019 регион подпишет не менее трех десятков инвестиционных соглашений на сумму около 921 млрд рублей. И в свете этих заявлений, особенно приятно отметить те рекорды, которые поставила и продолжает ставить Ленобласть в сфере привлечения инвестиций.

- В 2018 года на реализацию крупных проектов регион привлек 460 млрд инвестиций, но первые пять месяцев этого года говорят, что мы выросли еще на 25 процентов к цифрам прошлого года. За нас говорят цифры! – заявил глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что Ленинградская область заинтересована в инвесторах вне зависимости от того, придут они из России или из-за рубежа.

"Для нас любой инвестор создает рабочие места, создает и привозит современные технологии, и точно это уже никуда он не унесет. Мы открыты, мы готовы к сотрудничеству со всеми, мы видим, что нам верят", - добавил он.

К слову, сегодня, 6 июня в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между президентом компании «Гатчинапассажиравтотранс» и губернатором Ленинградской области Александр Дрозденко о строительстве нового транспортного хаба в Девяткино. Глава региона отметил, что«Компания «Гатчинапассажиравтотранс» — давний надежный партнер, который выходит на новый уровень, занимаясь не только пассажирскими перевозками, но и созданием современного, комфортабельного пассажирского центра.

- Это будет решением не только для жителей агломерации, районов Мурино и Новое Девяткино, этот проект имеет международное, межрегиональное и областное значение», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По предварительным оценкам, вокзал в Девяткино может появиться уже в 2019 году, проект будет полностью завершен в 2021-2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU