Французы в опросе подтвердили, что хотели видеть Путина на торжествах в Нормандии

6 Июнь 23:56 2019-06-06T23:56:36+03:00

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Власти Франции должны были пригласить президента РФ Владимира Путина на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Об этом свидетельствуют данные опроса,который проводит газета Figaro на своем сайте.

Читателям предложили ответить на один вопрос: "Надо ли было приглашать Владимира Путина на церемонию 75-летия высадки союзников в Нормандии?". На данный момент проголосовали 91 тысяча 557 человек.

Ответ "да" выбрали 81% читателей газеты. Против приглашения российского лидера на празднование выступили 19% голосовавших.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин прокомментировал в четверг то, что его не пригласили на мероприятиях во Франции. Глава государства напомнил, что Москва тоже не всех приглашает на подобные торжества, а российский лидер «не свадебный генерал», чтобы его везде звали.

Напомним, Россию пригласили на торжества, однако, в присланном приглашении не был уточнен уровень представительства. Позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москву на торжествах будут представлять дипломаты российского посольства в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU