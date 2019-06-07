В правительстве прорабатывают вопрос поддержки россиян при рождении первенца
Правительство обсуждает меры по стимулированию рождения в российских семьях первого ребенка. Об этом сообщила вице-премьер-министр Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума.
При этом она уточнила, что этот вопрос пока только в разработке и "рано еще об этом говорить".
Эти слова Голиковой подтверждают заявление,которое она сделала 3 апреля в эфире телеканала "Россия 1". Тогда заместитель главы правительства признала, что среди мер по стимулированию рождаемости в стране обсуждается возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца, пишет Интерфакс.
Ранее сайт kp.ru цитировал заявление Голиковой, которая пообещала, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Конкретная сумма увеличения будет ясна после прогноза социально-экономического развития.
Напомним, программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года. А за рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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