Мадонна опровергла слухи о своем приглашении на свидание Трампу

СЕГОДНЯ 00:58 2019-06-07T00:58:34+03:00

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Американская певица Мадонна опровергла слух о том, что много лет назад она приглашала нынешнего президента США Дональда Трампа на свидание. Об этом она заявила в интервью New York Times.

Ранее публицист Трампа,некто Джон Миллер, рассказал журналу People,что в 1991 году Мадонна звонила ему с просьбой организовать встречу с миллиардером. По словам певицы, все было наоборот.

"Я проводил кампанию Versace со Стивеном Майзелем [фотографом - прим.ред.] в его доме в Палм-Бич. Он [Трамп - прим.ред.] звонил туда, чтобы поговорить с ней. Он спрашивал: « Все в порядке? Комфортно ли тебе? Удобны ли кровати? Все хорошо? Ты довольна?", - вспоминает артистка.

Мадонна назвала Трампа слабохарактерным. По ее мнению, он пытается это компенсировать поведением альфа-самца.

"Мужчине, который уверен в самом себе, человеку, который уверен в самом себе, не нужно постоянно ходить вокруг, запугивая людей", - заявила Мадонна.

ИСТОЧНИК KP.RU