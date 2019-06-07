Генконсульство в Марселе прокомментировало сообщение о "шпионе" из России

СЕГОДНЯ 01:53 2019-06-07T01:53:55+03:00

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Инсинуацией назвали в Генконсульстве России в Марселе статью французской газеты Le Mondе о раскрытом "российском шпионе". Издание утверждало, что некий Сергей Желтиков занимал в 2016 году пост вице-консула в генконсульстве России в Марселе,а в прошлом году швейцарская разведка разоблачила его шпионскую деятельность.

"Это грязная инсинуация, мы не комментируем", — сказали в российском представительстве.

В статье издания говорится,что информацию о том, что Желтиков якобы шпион, швейцарской стороне передало главное управление внутренней безопасности Франции. При этом авторы статьи отмечают, что "МИД Франции не знал о его существовании", хотя ранее сказано о том, что дипломат занимал посты в дипмиссиях в Швейцарии и во Франции.

Газета связала Желтикова с россиянами Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцем, которых в октябре 2018 года власти Нидерландов и США обвинили в причастности к подготовке кибервзломов и хакерских атак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости

Швейцарская сторона узнала, что дипломат Желтиков в марте 2017 года отвечал за логистику и обеспечивал безопасность дуэта Серебряков — Моренец в Лозанне, в ходе хакерской операции в отношении антидопингового агентства WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU