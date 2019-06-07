ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

СЕГОДНЯ 02:34 2019-06-07T02:38:56+03:00

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Совет Евросоюза принял 6 июня поправки к визовому кодексу. Об этом сообщила пресс-служба органа по итогам заседания.

Документ устанавливает единые сроки подачи заявок на визу: от 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Подавать заявку теперь можно, заполнив и подписав электронную форму. Отмечается, что нововведения позволят улучшить условия для получения виз "законопослушными путешественниками", передает Интерфакс.

Теперь страны ЕС будут применять согласованный подход к выдаче многократных виз для постоянных туристов с положительной историей поездок. Так визу на год выдадут, если проситель в предыдущие два года совершил три безупречные поездки, двухлетние визы получат те, кто уже использовал годовые визы в течение двух лет,а после использования двухлетней,можно рассчитывать на многократную визу сроком на пять лет.

Это минимальные условия, и консульства вправе выдавать визы на меньший срок, чем предусматривает общий порядок. Кроме того, визовый сбор будет пересматриваться каждые три года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европейская Комиссия анонсировала новые правила выпуска шенгенских виз 19 апреля. Сообщалось, что визовые процедуры сделают более гибкими. На данный момент для туристических поездок документы на получение визы можно подавать не ранее чем за три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU