2019-06-07T03:46:55+03:00
Общество

Умер американский певец и композитор Доктор Джон

Доктор Джон скончался в возрасте 77 лет от сердечного приступа
Юлия ДИВЕЕВА
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Музыкант Доктор Джон (Малколм Джон Ребеннэк)Музыкант Доктор Джон (Малколм Джон Ребеннэк)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В США умер певец и композитор Малколм Джон Ребеннэк, более известный как Доктор Джон. Сообщение о кончине музыканта было опубликовано его близкими на официальной странице в Facebook.

Он ушел из жизни в возрасте 77 лет 6 июня 2019 года от сердечного приступа. Семья Доктора Джона поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Родственники и близкие обещали объявить дату и место похорон позднее.

“Семья благодарит всех, кто поделился своими уникальными воспоминаниями, и просит не нарушать конфиденциальность их личной жизни. В свое время будут объявлена дата и место похорон”,- говорится в сообщении.

Доктор Джон - член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель, создавший свой музыкальный стиль из блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он выпустил более 20 альбомов.

Работал встудии с Вэном Моррисоном, Эриком Клэптоном, Миком Джаггером и Шер. В 1973 г. выпустил свой самый успешный сингл — «Right Place Wrong Time». Многие его ранние композиции перепевали и перерабатывали The Allman Brothers Band, Ноэль Галлахер и Бек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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