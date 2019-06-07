Путин пригласил американскую журналистку сразиться на татами

СЕГОДНЯ 05:45 2019-06-07T05:58:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин пригласил американскую журналистку Розалинд Мэтисон сразится на татами. Предложение прозвучало на встрече с руководителями международных информационных агентств, которое состоялось 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg призналась, что увлекается тайским боксом. Американка отметила, что этот вид спорта научил ее контролировать свой страх и справляться с ним.

"Но я не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг", - сказала Мэтисон.

Путин ответил, что сам не вышел бы на ринг, но не потому,что она дама, а потому что не имеет никакого отношения к боксу.

"Каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами - пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", - отреагировал на это Путин.

Как писал ранее сайт kp.ru, российский лидер отметил на этой встрече, что РФ преодолела трудности, которые возникли в экономике страны в последние несколько лет, в том числе от санкционного давления, падения цен на углеводороды, металлы и другие товары российского традиционного экспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713300" frameborder="0"></iframe> Путин на встрече с главами иностранных информагентств в рамках ПМЭФ.

ИСТОЧНИК KP.RU