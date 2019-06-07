2019-06-07T07:14:58+03:00
Общество

Погода в Москве на 7 июня 2019 года: малооблачно и до 32 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 июня 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Осадков в Москве в пятницу не ожидается.Осадков в Москве в пятницу не ожидается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 7 июня 2019 года будет суха и теплая. Температура воздуха днем в столице в пятницу прогреется до 30-32 темла, к вечеру столбики термометров опустятся до 16-18, ветер будет дуть слабый.

Атмосферное давление составляет 755 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московской области температура воздуха будет колебаться в пределах 27-32 градусов тепла, ночью станет немного прохладнее – около 13 градусов со знаком «плюс».

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 7 июня объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что текущая неделя будет довольно жаркой. Начиная со среды и до воскресенья температура воздуха в столице составит около 30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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