2019-06-07T09:02:10+03:00
В мире

Си Цзиньпин призвал не забывать помощь СССР Китаю во Второй мировой

Пока одни страны переписывают историю той войны, другие воздают ей должное
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Си Цзиньпин.Си Цзиньпин.Фото: REUTERS
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На фоне попыток Запада исказить историю самого кровопролитного конфликта XX века, глава Китая Си Цзиньпин напомнил о вкладе СССР в победу над фашизмом:

— Не будем забывать, как в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и Войны сопротивления японским захватчикам наши народы плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, кровью скрепили нерушимую боевую дружбу, — сказал председатель Си, выступая в Большом театре на торжественном вечере в ходе своего визита в Россию. — На второй день после образования Китайской Народной Республики [1 октября 1949 года] СССР признал новый Китай и установил с ним дипотношения. В трудные дни восстановления и развития нашей страны многочисленные советские специалисты своим умом и трудом помогли нам заложить промышленную базу Китая, оставили яркие следы в истории дружбы между народами двух стран.

Напомним, в эти дни происходит беспрецедентный по масштабу визит главы КНР в Россию: Си Цзиньпин подарил Московскому зоопарку двух панд, а позже принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

В свою очередь, организаторы проходящих сейчас памятных мероприятий в честь высадки англо-американского десанта в Нормандии 6 июня 1944 года — «забыли» пригласить на этот юбилей лидера России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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