Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-07T10:45:23+03:00

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Крейсер Военно-морских сил Соединенных Штатов Chancellorsville внезапно пересек курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что инцидент произошел в 6:35 по московскому времени. «При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля", - уточнили в пресс-службе.

В связи с такими действиями, экипаж российского корабля был вынужден совершить экстренное маневрирование. В настоящее время, как проинформировали в ТОФ, командованию американского корабля заявлен протест.

Кстати, ранее сайт kp.ru, рассказывал о самых громких случаях нарушения советских и российских границ.

ИСТОЧНИК KP.RU