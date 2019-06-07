СКР возбудил уголовное дело по факту беременности 11-летней школьницы в Подмосковье

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-07T11:00:51+03:00

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту беременности 4-хклассницы в городском округе Лыткарино Московской области. Об этом в пятницу сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде», что в Подмосковье ученица 4-го класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана. Накануне, как отмечалось, соответствующее заявление в полицию написала мать юной школьницы. Как было установлено в ходе проверки девочка неоднократно вступала в половые отношения с мужчиной. В настоящее время она находится на 23-й неделе беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU