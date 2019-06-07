В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-07T11:46:05+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел обращение о награждении посмертно экс-бойца ГРУ Белянкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее появилась информация, что с такой инициативой выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов

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В Кремль пока не поступало обращение в адрес главы государства с просьбой о награждении посмертно бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, убитого в Подмосковье. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока ничего не знаем", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривается ли в Кремле соответствующее обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Ранее появилась информация о том, что Миронов обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность посмертного награждения Белянкина.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в массовой уличной драке, вступившись за двоих незнакомцев, погиб экс-военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. 4 июня СК сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU