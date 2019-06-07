В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
В Кремль пока не поступало обращение в адрес главы государства с просьбой о награждении посмертно бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, убитого в Подмосковье. Об этом в пятницу, 7 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока ничего не знаем", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривается ли в Кремле соответствующее обращение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
Ранее появилась информация о том, что Миронов обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность посмертного награждения Белянкина.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в массовой уличной драке, вступившись за двоих незнакомцев, погиб экс-военнослужащий ГРУ Никита Белянкин. 4 июня СК сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве молодого человека. Расследование уголовного дела продолжается.
Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.
ИСТОЧНИК KP.RU