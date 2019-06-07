Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-07T12:54:46+03:00

Через три дня начнётся избирательная кампания среди претендентов на кресло главы британского правительства [видео]

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В пятницу, 7 июня, премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй покидает кресло главы правительства и пост лидера консервативной партии. О своей отставке политик сообщила 24 мая.

Через три дня после ухода в отставку Терезы Мэй начнётся избирательная кампания среди претендентов на пост председателя Консервативной партии Соединенного Королевства, которого выберут не позднее 28 июля.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в конце мая, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и пост премьер-министра страны. Таким образом, он стал девятым претендентом на кресло лидера правительства.

Напомним, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит Тереза Мэй официально заявила о своей скорой отставке. Соответствующие решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU