Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии
В пятницу, 7 июня, премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй покидает кресло главы правительства и пост лидера консервативной партии. О своей отставке политик сообщила 24 мая.
Через три дня после ухода в отставку Терезы Мэй начнётся избирательная кампания среди претендентов на пост председателя Консервативной партии Соединенного Королевства, которого выберут не позднее 28 июля.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в конце мая, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и пост премьер-министра страны. Таким образом, он стал девятым претендентом на кресло лидера правительства.
Напомним, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит Тереза Мэй официально заявила о своей скорой отставке. Соответствующие решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании.
Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU