2019-06-07T12:54:46+03:00
В мире

Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии

Через три дня начнётся избирательная кампания среди претендентов на кресло главы британского правительства [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Тереза Мэй уходит с поста премьер-министра БританииТереза Мэй уходит с поста премьер-министра БританииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 7 июня, премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй покидает кресло главы правительства и пост лидера консервативной партии. О своей отставке политик сообщила 24 мая.

Через три дня после ухода в отставку Терезы Мэй начнётся избирательная кампания среди претендентов на пост председателя Консервативной партии Соединенного Королевства, которого выберут не позднее 28 июля.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в конце мая, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и пост премьер-министра страны. Таким образом, он стал девятым претендентом на кресло лидера правительства.

Напомним, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит Тереза Мэй официально заявила о своей скорой отставке. Соответствующие решение политик приняла после консультации с консервативной партией Великобритании.

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы
Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны
«Газпром» готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины
В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
В ООН пообещали в скором времени избавить мир от голода
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам
«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен
"Если будет такая потребность". В МИД прокомментировали информацию о числе военных специалистов в Венесуэле
Орешкин: микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием
Силуанов обвинил российский бизнес в нежелании поддерживать отечественные нацпроекты
Песков: шанс на встречу Путина и Трампа есть
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист
Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США
Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин
Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени
В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь
В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
СКР возбудил уголовное дело после беременности 11-летней школьницы в Подмосковье
Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море