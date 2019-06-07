2019-06-07T13:10:45+03:00
Экономика

Орешкин: микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием

По словам главы Минэкономразвития России, забота о населении таким образом, «выглядит странновато»
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Минэкономразвития РФ Максим ОрешкинГлава Минэкономразвития РФ Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что микрофинансирование в стране переставляет собой ростовщическое хищническое кредитование.

«Отдельная история с микрофинансовыми организациями, с ростовщическим хищническим кредитованием, не знаю, как это помогает (поддержать уровень реальных доходов населения), - сказал он РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). - Если таким образом заботиться о населении, это выглядит странновато».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце мая глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования. Она уточнила, что на микрофинансовые организации приходится всего 2% выдаваемых займов. В дальнейшем, по ее словам, регулятор планирует усиливать работу в этом направлении. Кроме того, ЦБ намерен налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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