«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен
Решение спора с ФСБ и «Яндекса» относительно ключей шифрования было достигнуто, и все его должны исполнять. Соответствующие заявление сделал управляющий директор компании Тигран Худавердян на полях Петербургского экономического форума в пятницу, 7 июня.
«Ситуация очень простая: есть закон Яровой, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал управляющий директор «Яндекса», но отказался раскрыть детали решения.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в ответ на требование спецслужб о передаче ключей шифрования в компании сообщили, что выступают за соблюдение законодательства, которое можно исполнять без нарушения приватности данных пользователей. Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что ФСБ не связывалось с ведомством, поэтому можно предположить, что стороны ведут диалог и находят решение.
ИСТОЧНИК KP.RU