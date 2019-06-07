«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-07T13:13:48+03:00

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Решение спора с ФСБ и «Яндекса» относительно ключей шифрования было достигнуто, и все его должны исполнять. Соответствующие заявление сделал управляющий директор компании Тигран Худавердян на полях Петербургского экономического форума в пятницу, 7 июня.

«Ситуация очень простая: есть закон Яровой, и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал управляющий директор «Яндекса», но отказался раскрыть детали решения.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в ответ на требование спецслужб о передаче ключей шифрования в компании сообщили, что выступают за соблюдение законодательства, которое можно исполнять без нарушения приватности данных пользователей. Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что ФСБ не связывалось с ведомством, поэтому можно предположить, что стороны ведут диалог и находят решение.

ИСТОЧНИК KP.RU