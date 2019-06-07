2019-06-07T13:49:20+03:00
В мире

Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны

Пользователи все еще могут сами скачивать нужные программы
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоныFacebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоныФото: REUTERS
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Huawei больше не имеет права предустанавливать приложения Facebook, WhatsApp и Instagram на свои смартфоны. Несмотря на официальный запрет Facebook, пока пользователи китайских телефонов все еще могут самостоятельно скачивать нужные им программы.

Напомним, США ввели санкции против китайского технологического гиганта в мае этого года. Американское правительство заподозрило Huawei в шпионаже для госструктур Китая и запретило компаниям из США поставлять свои технологии для телефонов этой марки. После этого Alphabet (материнская компания Google) заявила, что прекратит предоставлять свое программное обеспечение китайской компании по истечении 90-дневного срока. Huawei все еще пытается держаться на плаву, но если курс американского правительства не изменится, то уже в августе новые покупатели китайской марки телефонов не смогут воспользоваться Google PlayStore для скачивания приложений. Это может стать серьезным ударом по одному из самых известных китайских производителей смартфонов.

Компания ранее говорила, что готова к действиям США и не подведет своих пользователей. Но возникшая неопределенность в их будущем привела к отказу многих европейских и американских клиентов от покупки смартфонов этой марки. Пока руководство Huawei не прокомментировало ситуацию. Также неизвестно, последуют ли примеру Facebook компании Twitter и Booking Holdings, которые отказались отвечать на вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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