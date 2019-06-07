2019-06-07T13:53:22+03:00
Экономика

Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом

Итоги рейтинга были озвучены 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ленинградская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Такие итоги рейтинга были озвучены 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Надо отметить, что за короткое время область совершила резкий скачок, взобравшись в топ рейтинга. Еще в три года назад 47 регион не входил и в двадцатку рейтинга, в 2017 году зафиналил двадцатку городов, в 2018 году занял 12-е место, а в этом - впервые в истории региона поднялся на девятое место.

«У нас всегда были и есть сильные стороны при составлении национального рейтинга — это статистика. Ленинградская область всегда была в лидерах по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, и количеству предприятий, по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Но у нас были и сложности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, подведением инженерных коммуникаций. Наша команда совместно с Агентством стратегических инициатив ознакомилась с лучшими практиками регионов и применила их в Ленинградской области», - прокомментировал эту новость губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны
«Газпром» готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины
В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
В ООН пообещали в скором времени избавить мир от голода
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам
«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен
"Если будет такая потребность". В МИД прокомментировали информацию о числе военных специалистов в Венесуэле
Орешкин: микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием
Силуанов обвинил российский бизнес в нежелании поддерживать отечественные нацпроекты
Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии
Песков: шанс на встречу Путина и Трампа есть
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист
Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США
Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин
Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени
В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь
В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
СКР возбудил уголовное дело после беременности 11-летней школьницы в Подмосковье
Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море