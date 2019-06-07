Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-07T13:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинградская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Такие итоги рейтинга были озвучены 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Надо отметить, что за короткое время область совершила резкий скачок, взобравшись в топ рейтинга. Еще в три года назад 47 регион не входил и в двадцатку рейтинга, в 2017 году зафиналил двадцатку городов, в 2018 году занял 12-е место, а в этом - впервые в истории региона поднялся на девятое место.

«У нас всегда были и есть сильные стороны при составлении национального рейтинга — это статистика. Ленинградская область всегда была в лидерах по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, и количеству предприятий, по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. Но у нас были и сложности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, подведением инженерных коммуникаций. Наша команда совместно с Агентством стратегических инициатив ознакомилась с лучшими практиками регионов и применила их в Ленинградской области», - прокомментировал эту новость губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU