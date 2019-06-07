2019-06-07T14:02:24+03:00
Политика

Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла

В МИД РФ сообщили, что о встрече России, Украины, Германии и Франции говорить преждевременно, поскольку из Киева поступают противоречивые сигналы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Киев не спешит выполнять Минские договоренности, поэтому Нормандский формат весьма нерезультативный и говорить о его расширении вряд ли возможно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сейчас все зависит от того, какую именно позицию займет Украина.

«Сам по себе формат пока весьма нерезультативный, из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей, а в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно. С другой стороны, опять же, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Этого мы пока не знаем», - сказал представитель Кремля.

В свою очередь МИД РФ сообщили, что говорить о встрече в Нормандском формате преждевременно, поскольку из Украины поступают противоречивые сигналы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения» по урегулированию конфликта в Донбассе. Незадолго до этого в Кремле попросили украинскую сторону не придумывать ничего нового, поскольку «все написано на бумаге» в Минских договоренностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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