Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Киев не спешит выполнять Минские договоренности, поэтому Нормандский формат весьма нерезультативный и говорить о его расширении вряд ли возможно. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сейчас все зависит от того, какую именно позицию займет Украина.
«Сам по себе формат пока весьма нерезультативный, из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей, а в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно. С другой стороны, опять же, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Этого мы пока не знаем», - сказал представитель Кремля.
В свою очередь МИД РФ сообщили, что говорить о встрече в Нормандском формате преждевременно, поскольку из Украины поступают противоречивые сигналы.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения» по урегулированию конфликта в Донбассе. Незадолго до этого в Кремле попросили украинскую сторону не придумывать ничего нового, поскольку «все написано на бумаге» в Минских договоренностях.
ИСТОЧНИК KP.RU