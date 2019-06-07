В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-07T14:18:21+03:00

Девочка в настоящее время находится на 21-22 неделе беременности

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Сотрудники Следственными органами России по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании 11-летней школьницы, в результате которого девочка беременна уже на большом сроке (21-22 неделя). Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, с июня 2018 года по январь 2019 года подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в городском округе Лыткарино неоднократно совершал изнасилование малолетней подруги своей дочери», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения, а также по ходатайству следствия избрании меры пресечения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, мать четвероклассницы написала заявление в полицию о том, что школьница ждет ребенка от 47-летнего гастарбайтера из Узбекистана. Сейчас за состоянием школьницы наблюдают врачи. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

ИСТОЧНИК KP.RU