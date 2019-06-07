Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но будет жестко отвечать обстрелам на Донбассе
Киев будет жестко отвечать обстрелам на Донбассе, но на дипломатическом уровне Украина продолжит настаивать на прекращении огня. Соответствующее заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский.
«Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения задержанных останется твердой и неизменной», - сказал он.
В российском Министерстве иностранных дел обратили внимание на противоречивость высказывания украинского лидера.
«Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», - заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее экс-президент незалежной представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кучма отметил, что запрет на ответный огонь в Донбассе должен быть введен официально и закреплен на бумаге.
ИСТОЧНИК KP.RU