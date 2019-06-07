Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но будет жестко отвечать обстрелам на Донбассе

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-07T14:23:02+03:00

Зеленский: ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе, но Киев выступает за прекращение огня Фото: REUTERS

В МИД РФ отметили противоречия в заявлении президента незалежной

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Киев будет жестко отвечать обстрелам на Донбассе, но на дипломатическом уровне Украина продолжит настаивать на прекращении огня. Соответствующее заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский.

«Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения задержанных останется твердой и неизменной», - сказал он.

В российском Министерстве иностранных дел обратили внимание на противоречивость высказывания украинского лидера.

«Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», - заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее экс-президент незалежной представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кучма отметил, что запрет на ответный огонь в Донбассе должен быть введен официально и закреплен на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU