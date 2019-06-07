2019-06-07T14:24:48+03:00
Общество

Минздрав РФ готов бороться с антипрививочниками

Министерство уже подготовило законопроект о блокировке сайтов, призывающих к отказу от вакцинации
АФАНАСЬЕВА Светлана
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Минздрав предлагает наказывать за публичную пропаганду против вакцинации.Минздрав предлагает наказывать за публичную пропаганду против вакцинации.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Министерство здравоохранения готовится официально блокировать сайты, на которых замечены призывы к отказам от прививок. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение, мы не знаем, будут ли вносить его депутаты Государственной думы, или это будет правительственный законопроект. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать» - ответила министр на вопрос журналистов.

Напомним, еще в апреле Минздрав предложил наказывать за публичную пропаганду против вакцинации. Предлагалось ввести ответственность за распространение призывов к отказу от прививок и за публикацию сообщений на эту тему.

Проблема антипрививочного движения становится в последнее время все серьезнее, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения даже включила эту ее в список десяти глобальных угроз человечеству. По их данным, из-за отказа от прививок уже погибли почти полтора миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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