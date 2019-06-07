Цифровые технологии обеспечат устойчивость электросетевого комплекса Поморья

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-07T14:23:40+03:00

Об этом речь шла в рамках ПМЭФ-2019

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Цифровая трансформация - одна из основных тем, которые обсуждают на всех площадках ПМЭФ-2019, ведь она касается всех сфер экономики, энергетики, социальной сферы. Поэтому соглашение о создании в Архангельске единого центра управления сетями, которое подписали генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, его участники назвали современным и своевременным решением.

Документ регулирует взаимодействие энергокомпании и правительства региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, внедрения инноваций, снижения потерь в сетях. Руководитель компании и губернатор также коснулись вопросов реализации долгосрочной тарифной политики.

- Взвешенный тариф должен учитывать и интересы потребителей, и необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения Архангельской области, - отметил генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.

В свою очередь Игорь Орлов отметил, что правительство Архангельской области и компания «Россети Северо-Запад» всегда готовы к конструктивному диалогу.

- Соглашение в очередной раз подтверждает актуальность нашего взаимодействия и необходимость согласованных действий по всем направлениям, - отметил Игорь Орлов. - Нам необходимо продолжать совершенствование сложной и разветвленной системы электроснабжения региона. При этом координация наших действий очень важна.

ИСТОЧНИК KP.RU