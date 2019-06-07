2019-06-07T15:00:40+03:00
Происшествия

В Швеции при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Ранее сообщилось, что инцидент произошел в шведском городе Линчёпинг
Марина ВЕНЦОВА
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В Швеции при взрыве пострадали 25 человекВ Швеции при взрыве пострадали 25 человекФото: REUTERS
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По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва в одной из квартир в центре шведского города Линчепинга на юге страны. Об этом в пятницу сообщила газета Expressen со ссылкой на полицию.

При этом, по данным Aftonbladet, у раненых легкие повреждения, они доставлены в больницу. В настоящее время причины взрыва пока не установлены. На месте происшествия работают полицейские и наряд саперов, открыто уголовное дело, пишет Reuters.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по данным полиции и спасательных службах 7 июня в городе Линчёпинг в Швеции прогремел мощный взрыв, в результате инцидента пострадали несколько человек. Было установлено, что взрыв произошел около 9:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). В нескольких домах, которые расположены рядом с местом инцидента, выбиты окна, а также повреждены балконы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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