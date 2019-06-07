Кардиологи назвали семь способов предотвращения сердечных заболеваний

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-07T15:01:04+03:00

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Американские кардиологи нашли способы снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 80%. Специалисты из кардиологической ассоциации страны составили перечень из семи правил, который поможет сохранить здоровье.

В частности, исследователи рекомендуют отказаться от курения, придерживаться сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок и поддерживать нормальный вес. Кроме того, для здоровья сердца рекомендуется контролировать уровень сахара, кровяное давление и уровень холестерина.

Об эффективности этой методики сообщили также специалисты из Университета Пенсильвании. Они проанализировали данные более 74 тысяч человек и установили, что почти 19% участников удалось улучшить состояние здоровья благодаря этим семи рекомендациям, пишет ФАН.

«Еще мы обнаружили, что у этих людей вероятность развития сердечных заболеваний в будущем оказалась на 79% ниже, чем у остальных», - цитирует сообщение исследователей сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU