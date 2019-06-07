2019-06-07T15:24:03+03:00
Политика

Путин подпишет указ о нацстратегии в области искусственного интеллекта

Правительству было поручено наладить партнерство с крупными компаниями в данной сфере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путина на ПМЭФ-2019Президент России Владимир Путина на ПМЭФ-2019Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что в ближайшее время собирается подписать указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Соответствующее заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в "северной столице" нашей страны в пятницу, 7 июня.

Глава государства уже поручил правительству наладить партнерство с крупными компаниями в данной сфере. "КП" ведет прямую онлайн-трансляцию с места проведения ПМЭФ-2019.

"Наша задача быть среди первых, кто использует технологии, конвертирует их в настоящий прорыв", - сказал президент России.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин уже говорил о необходимости увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта. По мнению президента, страны должны постоянно развивать данную область, ведь ее монополизация приведет к появлению настоящего "властелина мира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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