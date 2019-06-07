Путин: навязываемая США модель их господства не отвечает задачам будущего

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-07T15:22:54+03:00

На пленарном заседании ПМЭФ российский лидер обратил внимание на юрисдикцию Соединенных Штатов, которую Вашингтон распространяют на весь мир [видео]

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Соединённые Штаты распространяют свою юрисдикцию на весь мир, что не отвечает задачам будущего и ведет к бесконечным конфликтам. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2019.

«Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир», - сказал российский лидер, добавив, что «такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное - не отвечает задачам будущего».

Российский лидер также обратил внимание на ситуацию Huawei. По словам Путина, компанию беспрецедентно пытаются вытолкнуть с рынка, что является началом новой технологической войны.

Соответствующие заявление российский президент сделала в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, где он также отметил кризис глобальной торговли, которая перестала быть двигателем мировой экономики.

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

ИСТОЧНИК KP.RU