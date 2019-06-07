Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-07T15:22:50+03:00

Также планируется в ближайшие годы войти в пятерку крупнейших экономик мира

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Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни граждан. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин по время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.

По его словам, Россия в ближайшие годы планирует войти в пятерку крупнейших экономик мира. Однако это не самоцель государства, а лишь средство.

"Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", - сказал Путин на заседании ПМЭФ-2019, которое транслирует сайт kp.ru.

Президент подчеркнул, что уже сейчас объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около 30 тысяч долларов, а это уровень стран Южной и Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU