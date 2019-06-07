Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни граждан. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин по время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.
По его словам, Россия в ближайшие годы планирует войти в пятерку крупнейших экономик мира. Однако это не самоцель государства, а лишь средство.
"Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей", - сказал Путин на заседании ПМЭФ-2019, которое транслирует сайт kp.ru.
Президент подчеркнул, что уже сейчас объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около 30 тысяч долларов, а это уровень стран Южной и Восточной Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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