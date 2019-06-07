Путин: "Северному потоку-2" мешают страны, не привыкшие платить по собственным счетам

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-07T16:46:08+03:00

Президент РФ отметил, что реализация проекта не соответствует интересам тех, кто "привык к универсалистской модели вседозволенности"

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Проект "Северный поток – 2" пытаются затормозить страны, которые не привыкли платить по счетам. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Это [реализация проекта] не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать" – заявил президент РФ.

Президент подчеркнул, что целью проекта является повышение энергетической безопасности Европы и создание новых рабочих мест.

"Он полностью отвечает национальным интересам всех участников - и европейцев, и России" - добавил Путин. По мнению главы государства, европейские партнеры не менее нас заинтересованы в реализации проекта, именно поэтому они и присоединились к нему.

Напомним, "Северный поток – 2" - это строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Недавно латвийский евродепутат Сандра Калниете предложила Европарламенту запретить этот проект.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU