2019-06-07T15:44:17+03:00
Политика

ВМС США отреагировали на инцидент с военными РФ в Восточно-Китайском море

У американцев своя версия случившегося, по которой экипаж российского корабля якобы действовал "непрофессионально"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крейсер ВМС США ChancellorsvilleКрейсер ВМС США ChancellorsvilleФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-морские силы США назвали действия российских военных в Восточно-Китайском море "непрофессиональными". Такое заявление сделали в руководстве 7-го флота ВМС.

Сайт kp.ru писал о том, что утром в пятницу, 7 июня, американский крейсер Chancellorsville создал опасную ситуацию в Восточно-Китайском море и поставил под угрозу жизнь членов экипажа российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов".

Отряд Тихоокеанского флота следовал параллельными курсами с авианосной ударной группой ВМС США. Однако в какой-то момент Chancellorsville резко изменил направление и двинулся в сторону российского корабля. Экипаж "Адмирала Виноградова" вынужден был совершить экстренное маневрирование. Расстояние между суднами составило около 50 метров.

По версии же американской стороны, корабль ТОФа якобы сам подошел слишком близко к крейсеру и вынудил его изменить курс во избежание столкновения.

"Российский большой противолодочный корабль проекта "Удалой" совершил опасный маневр в отношении корабля ВМС США Chancellorsville", - цитирует Reuters официального представителя 7-го флота Клейтон Досс.

Руководство Тихоокеанского флота уже заявило протест командованию американского корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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