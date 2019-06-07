Самарская область вошла в топ-25 рейтинга состояния инвестклимата АСИ

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-07T15:55:39+03:00

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С первых же дней своей работы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед региональным правительством задачу по улучшению инвестиционного климата и то, что регион вошел в топ-25 рейтинга инвестклимата АСИ доказывает, что все усилия были проделаны не зря. Самарская область действительно показала один из лучших темпов роста среди других регионов, заняв 24 место в топе.

Губернатор отметил, что столь высокий темп роста – результат планомерной работы. Уже в прошлом году губернии удалось подняться в рейтинге на 17 пунктов – с 65 на 48 место – всего за полгода. Вместе с тем, Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что эта позиция не устраивает Самарскую область – один из сильнейших регионов страны с мощным производственным, трудовым потенциалом и отличными условиями для ведения бизнеса. Поэтому системная работа продолжилась. Акценты были сделаны на выстраивание прямого диалога с бизнесом.

Кроме того, в Самарской области обновили Совет по инвестициям и ввели в него более 60% представителей предпринимателей, переформатировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты, перезагрузили работу Агентства по привлечению инвестиций, провели соцопрос предпринимателей по методике, близкой к методике АСИ. Все эти усилия вскоре стали приносить свои плоды.

«Чтобы нам двигаться вперед, пришлось бежать в два раза быстрее, чем другим регионам. Мы добились здесь заметного прогресса и в позапрошлом году, и в прошлом году, и, собственно, это стало отражаться и на восприятии бизнесом инвестиционного климата Самарской области, – подчеркнул Губернатор. – Отдельно мы уделили внимание оценке регулирующего воздействия. Причем здесь, по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, нам удалось добиться успехов не только на субъектовом уровне, но и на уровне муниципалитетов. Здесь мы были отмечены как лучшие».

Повысили рейтинг региона со стабильного на инвестиционный и рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poоrs. К примеру, удалось сократить время получения разрешения на строительство со 170 до 88 дней, почти на 70 дней сократилось среднее время подключения к электросетям – со 164 до 95 дней.

Глава региона выразил уверенность в том, что Самарская область попадет в двадцатку, а затем и в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом.

«Предпосылки к этому есть. В прошлом году прирост внебюджетных инвестиций Самарской области составил 5,9% – это очень солидный показатель по сравнению со многими другими регионами России», – подытожил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU