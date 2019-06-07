На ПМЭФ-2019 показали первый отечественный полностью беспилотный грузовик и «умную дорогу»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-07T16:40:48+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме-2019 состоялась презентация первого в России полностью беспилотного грузового автомобиля и «умной дороги». Технологии, созданные отечественными разработчиками, позволяют управлять движением беспилотных транспортных средств на автотрассах и обеспечивать их безопасность.

Заместитель министра транспорта Алексей Семёнов отметил, что создание цифровой транспортной инфраструктуры должно качественно изменить облик строящихся в России автомагистралей и способно вывести Россию в лидеры в качестве главного связующего пути между Азией и Европой. «Транзит через Россию быстрее и должен становиться безопаснее, выгоднее за счет внедрения информационных сервисов. И именно цифровая трансформация дорожных систем позволит сегодня повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров, а в перспективе ускорить запуск беспилотных автоперевозок. Мы поддерживаем работу российских компаний в этом направлении», - подчеркнул замминистра.

Тестирование «умной дороги» и беспилотного российского грузовика проводилось в течение двух лет на полигоне в Казани. Решение российских разработчиков предполагает запуск беспилотных автомобилей сначала на выделенных полосах, а затем постепенный перевод в такой режим всей дороги. Это исключает самый сложный этап по организации движения «беспилотников» на дорогах общего пользования.

По словам генерального директора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащёкина, «умная дорога» изначально выполняет функцию системы управления дорожным движением нового поколения. «При этом технология решает сразу несколько задач: организацию движения полностью беспилотных грузовиков и автоматическую передачу «подключенным автомобилям» всей необходимой информации - о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте и предупреждения возможных инцидентах на дороге». По расчетам разработчиков, использование беспилотных грузовиков, например, на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву сократит себестоимость перевозки на 60%.

Также на полях форума «Национальные телематические системы» подписали соглашение о тестировании беспилотных грузовиков на российских дорогах со шведским автопроизводителем Вольво. Церемония прошла в присутствии Алексея Семёнова и министра внешней торговли Швеции Анн Линде.

«Мы твердо верим, что Россия является идеальным местом для тестирования и внедрения такого рода инновационных транспортных решений. Сегодня я был очень впечатлен, услышав об амбициозной стратегии развития цифровой инфраструктуры и твердой приверженности российского правительства внедрению современных технологий. Мы готовы внести свой вклад в эту работу», - заключил генеральный директор «Вольво Восток» Сергей Яворский.

ИСТОЧНИК KP.RU