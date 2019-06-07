Россия отправит в ЦАР 30 миротворцев

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-07T16:53:38+03:00

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В ближайшее время Россия направит 30 миротворцев в Центральноафриканской Республики. Информацию об этом подтвердил замглавы российского Министерства внутренних дел Михаил Богданов.

«Я думаю, что это у всех вызвало только одобрение. Очевидно, это наш вклад в общее ооновоское дело, так что я думаю, здесь проблем не будет», - прокомментировал отправку миротворцев замглавы МИД, отметив, что «решение России - это важный шаг, который приветствовался международным сообществом».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что правительства России и Центральноафриканской Республики договорились о размещении на территории ЦАР представительства министерства обороны РФ. В январе этого года министр обороны африканской страны Мари Ноэль Койяра сообщила, что на территории республики может появиться российская военная база. В свою очередь, Москва сообщила, что рассматривает ЦАР как перспективного партнера на африканском континенте.

ИСТОЧНИК KP.RU