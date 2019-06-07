Состояние Алибасова остается стабильно тяжелым

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-07T17:17:03+03:00

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Состояние музыканта и продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым. Ожидается, что он пробудет в медикаментозном сне еще несколько дней. Об этом сообщил PR-директор шоумена и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Пока никаких изменений нет, состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Бари Каримович находится в состоянии медикаментозного сна, он выйдет из него через сутки-двое, зависит от реакций организма", - цитирует ТАСС представителя музыканта.

Напомним, что несколько дней назад Бари Алибасов по ошибке выпил сильнодействующую жидкость для прочистки труб, перепутав ее с обычной водой. Откачивать музыканта начали уже в машине "скорой помощи", продолжилась же операция по спасению в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского.

Сайт kp.ru писал о том, что Бари Каримович получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и вынужден был отпраздновать свой день рождения - 6 июня - в больничной палате. Врачи уверяют, что артистом все будет в порядке, правда в будущем ему придется придерживаться строгой диеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712969" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU