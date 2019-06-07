Путин: международные экономические отношения находятся в кризисе

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-07T17:37:43+03:00

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Президент России Владимир Путин считает, что международные экономические отношения находятся в состоянии кризиса, даже несмотря на рост глобальной экономики, который в последние годы составил больше 3%.

"На наш взгляд, лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе", - сказал президент во время заседания Петербургского международного экономического форума-2019.

По мнению главы государства, кризис носит всеобъемлющий характер, поскольку проблемы накапливались и становились все масштабнее последние десятилетия. При этом наиболее значительные изменения в архитектуре мировой экономике произошли после включения новых рынков в процессы глобализации по окончанию "холодной войны"

"Доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем ее условно евроатлантической, стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль", - заявил Путин в ходе выступления, которое транслировать на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU