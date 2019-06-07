2019-06-07T18:35:40+03:00
Политика

Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei

Американская корпорация опасается, что в Китае создадут новую операционную систему - замену Android
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Google опасаются, что Китай создал собственную операционную системуВ Google опасаются, что Китай создал собственную операционную системуФото: REUTERS
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Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о том, что наложенные на Huawei санкции могут иметь серьезные негативные последствия для национальной безопасности страны.

Напомним, что в мае 2019 года американский Минторг внес китайского телекоммуникационного гиганта в свой "черный список". Тогда же Google приостановила сотрудничество с этой компанией, оставив ее без доступа к обновлениям программного обеспечения операционной системы Android. Действие предоставленной Huawei лицензии заканчивается через три месяца.

Однако, как писал сайт kp.ru, в Китае придумали, чем ответить. Компания тестирует свою операционную систему, которая может заменить Android уже этой осенью, ну или не позднее весны следующего года. Ожидается, что ОС получит название HongMeng.

В Google же считают, что появление новой операционной системы сделает Android более уязвимой к хакерским атакам.

"Приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии", - передает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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