Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-07T19:22:17+03:00

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Правоохранительные органы не рассматривают взрыв в одной из квартир в центре шведского города Линчепинга на юге страны как террористический акт. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 7 июня, сообщил ведущий расследование Магнус Скуглунд.

«Мы не рассматриваем это как террористическое преступление, но все соответствующие каналы, конечно, информированы» - сказал он.

Напомним, что в пятницу, 7 июня, около 9:00 по местному времени (10:00 по московскому времени) в центральной части города Линчёпинг в Швеции прогремел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 25 человек пострадали. С легкими повреждениями раненые были доставлены в больницу. В нескольких домах, расположенных рядом с местом взрыва, были выбиты окна и повреждены балконы.

В настоящее время причины взрыва пока не установлены. На месте происшествия работают правоохранительные органы и наряд саперов, открыто уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU