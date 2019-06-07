Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-07T19:18:17+03:00

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7 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством спорта Российской Федерации и акционерным обществом «ГСЛ», оператором государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото». Документ подписали Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Генеральный директор АО «ГСЛ» Валентин Кондрашов.

В рамках Соглашения планируется провести ряд совместных мероприятий для реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

— Наша задача — обеспечить к 2024 году 55-процентную вовлеченность граждан в занятия спортом, в том числе усилить подготовку спортивного резерва страны. Государственные лотереи — один из надежных и значимых источников финансирования развития физической культуры и спорта в России. С момента организации государственных лотерей в 2014 году суммарный объем целевых отчислений в бюджет Российской Федерации составил почти 12 млрд рублей. Уверен, сотрудничество Минспорта России и государственных лотерей будет эффективным, — подчеркнул Павел Колобков.

— Миссия государственных лотерей — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления в федеральный бюджет растут из года в год. Так, в 2018 году было перечислено свыше 2.4 млрд. рублей. В 2019 году мы прогнозируем увеличение поступлений в бюджет от лотерейной деятельности не менее, чем на 15%. Подписание соглашения с Министерством спорта России – новый этап нашего сотрудничества, приоритетом которого является реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни». Мы горды тем, что наша работа по развитию лотерейной культуры позволяет россиянам быть более спортивными, а значит – здоровыми, — отметил Валентин Кондрашов.

ИСТОЧНИК KP.RU