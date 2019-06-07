Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-07T19:25:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы госпредприятия "Антонов".

Решение было принято по ходатайству Главного управления киевской Нацполиции. В руководстве украинского предприятия считают, что Росавиация незаконно сертифицировала компанию AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и на основании этих поддельных документов разрешила смену типовой конструкции самолетов. В результате их летная годность была продлена.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что лишь ГП "Антонов", будучи разработчиком самолетов, обладает всей информацией о конструкции, ресурсе и сроке службы Ан-124-100, необходимой для их модернизации.

"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO", - цитирует "Экономическая правда" представителя юридической фирмы.

Арест имущества налагается в целях обеспечения сохранности "вещественных доказательств" и возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU