Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы госпредприятия "Антонов".
Решение было принято по ходатайству Главного управления киевской Нацполиции. В руководстве украинского предприятия считают, что Росавиация незаконно сертифицировала компанию AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и на основании этих поддельных документов разрешила смену типовой конструкции самолетов. В результате их летная годность была продлена.
Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что лишь ГП "Антонов", будучи разработчиком самолетов, обладает всей информацией о конструкции, ресурсе и сроке службы Ан-124-100, необходимой для их модернизации.
"По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO", - цитирует "Экономическая правда" представителя юридической фирмы.
Арест имущества налагается в целях обеспечения сохранности "вещественных доказательств" и возмещения ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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