"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате

СЕГОДНЯ 19:44 2019-06-07T19:44:30+03:00

При этом заключение контрактов между сторонами должно происходить на основе европейских норм

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Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина готова вести переговоры с российским "Газпромом" по поставкам топлива исключительно в трехстороннем формате.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о поставках газа на Украину высказался также глава российской корпорации Алексей Миллер. Он заявил о готовности вести переговоры с "Нафтогазом" относительно предоставления Киеву скидки в размере 25% от средней рыночной стоимости.

Коболев же уверяет, что Украина уже получает достаточно дешевый газ. Так, в первом квартале его стоимость якобы составила 259 долларов, а в июле уже 178 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU