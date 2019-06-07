Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.
Глава государства заявил, что присутствие лидера ООН на ПМЭФ-2019 придает ему особый статус. К слову, сайт kp.ru вел трансляцию заседания мероприятия.
"Надеюсь, что вы находите [форум] конструктивным и полезным. ", - сказал Путин.
По его словам, Россия полностью удовлетворена конструктивными отношениями с ООН и потому выступает за укрепление ее центральной роли в международных делах. Особую роль здесь играют усилия Гутерриша по поддержанию эффективности организации.
"Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", - заявил президент.
Генсек, в свою очередь, поблагодарил его за такие слова, а также за активные контакты российской стороной с ООН по различным кризисам и ситуациям.
"Будучи государством-основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности Россия является неотъемлемым участником международных усилий по укреплению нашего мира", - цитирует ТАСС Гутерриша.
ИСТОЧНИК KP.RU
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