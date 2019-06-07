2019-06-07T20:42:41+03:00
Политика

Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии

Президент РФ заявил, что ни у одной из двух стран таких планов нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли Россия и Белоруссия объединиться к 2024 году.

"Нет, и быть не может", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума-2019 в пятницу, 7 июня.

По мнению Путина, белорусы, русские и украинцы изначально являлись одним народом, но со временем обрели свою идентичность, и в Москве "с пониманием и уважением" относятся к тому факту, что теперь они живут в разных странах.

Что же касается объединения России и Белоруссии, то у этих двух государств есть планы взаимодействия, но все они вписываются в рамки Союзного государства.

"Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы", - заявил президент.

Сайт kp.ru писал о том, что рамках заседания ПМЭФ-2019 Путин высказался относительно торговых войн, в частности конфликта между США и Китаем, а также прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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