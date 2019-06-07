2019-06-07T21:36:50+03:00
В мире

Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР

Специалисты разрабатывают стратегию по безопасному отлову и транспортировке хищников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Львов планируют вернуть в Национальный паркЛьвов планируют вернуть в Национальный паркФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Из Национального парка Крюгера на северо-востоке Южно-Африканской Республики сбежали по меньшей мере 14 львов. Власти провинции Лимпопо, на территории которой расположена природоохранная зона, уже подтвердили данную информацию.

Опасных хищников обнаружили недалеко от шахт в районе города Пхалаборва. Местных жителей попросили быть осторожнее до тех пор, пока всех львов не отловят. Специалисты уже разрабатывают стратегию по безопасной поимке животных и их транспортировке в парк.

"Власти провинции выделили полевых рейнджеров для тщательного мониторинга движения прайда до принятия мер", - сообщается на странице властей Лимпопо в Twitter.

При этом в самом Национальном парке допускают вероятность того, что львы могут не принадлежать к прайду Крюгера. Вполне вероятно, что хищники пришли на эти территории из других мест, передает портал News24.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году несколько опасных больших кошек сбежали также из зоопарка в Германии. Всех их вернули обратно в клетки. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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