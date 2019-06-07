2019-06-07T23:18:14+03:00
Наука

Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы

Роскосмос готов к созданию с китайскими коллегами совместной группировки спутников дистанционного зондирования Земли
Юлия ДИВЕЕВА
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАССГендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Китаю сотрудничество в создании лунной станции. Свою инициативу он озвучил выступая на сессии "Космическая экономика" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы хотим развернуть систему мониторинга космического пространства в той зоне, где минимальное количество индустриальных шумов, изучать дальний космос с перспективой выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", - сказал Рогозин.

Он также напомнил о сотрудничестве РФ и Китая в области навигационных услуг - систем ГЛОНАСС и китайской Beidou. Рогозин подчеркнул, что Роскосмос готов к работе над созданием совместной с КНР орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли

"Мы готовы выйти на совместный бизнес, вплоть до создания совместной группировки дистанционного зондирования Земли и взять в этом рынке свою совместную долю - вплоть до того, чтобы создать совместных операторов, которые могли бы коммерциализировать результаты высокодетальной съемки Земли, увязав это с другими компонентами этой работы, в том числе с интернетом вещей", - добавил он.

Кроме того Роскосмос, намерен связать миссию "Луна-26", начало которой запланировано на 2023 год, с китайским лунным проектом. По его словам, этот аппарат может прекрасно сочетаться с работами китайских ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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