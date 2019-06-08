Софи Тернер рассказала, кто оставил кофейный стаканчик в кадре "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 01:43 2019-06-08T01:44:23+03:00

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Актриса Софи Тернер рассказала в эфире вечернего шоу Конана О,Брайена, кто из ее коллег по сериалу "Игра престолов" оставил в кадре злополучный кофейный стаканчик. Исполнительница роли Сансы Старк заявила, что оплошность допустил Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу.

"Кит ленивый, и я думаю, что именно он это сделал", - сказала актриса.

Кадр сериала "Игра престолов"

Она призналась, что сначала подумала, что стаканчик поставила исполнившая роль Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк, но такое поведение ей не свойственно. К тому же, стакан стоял прямо напротив места, где сидел герой Харрингтона, сообщает Daily Mail.

"Кит передвинулся, и в этот момент была сделана та фотография. Поэтому и выглядит так, будто это мое место за столом, но меня там не было. Это был Кит. Это сто процентов был он", - заключила Тернер.

По ее словам, кофейный стакан получил больше откликов в прессе, чем весь финальный сезон сериала.

Напомним, поклонники "Игры престолов" заметили современный атрибут на столе рядом с Дейнерис Таргариен в четвертой серии финального сезона сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU