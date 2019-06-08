Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске Верховной рады

СЕГОДНЯ 03:04 2019-06-08T03:15:41+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что роспуск Верховной рады был верным решением. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, он убедился в своей правоте, года депутаты провалили все предложенные главой государства законопроекты. Он обвинил парламент в том, что он сохранил "мажоритарку, неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставил возможность не отвечать за незаконное обогащение", передает 112 Украина

"Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателем, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", доказываете, что те "горячие" слова, которые вам адресуют граждане, заслужены", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что уровень поддержки депутатов был 4%, но они "не останавливаются и продолжают пробивать дно". Президент выразил уверенность, что украинцы все понимают и 21 июля на выборах в Верховную раду они это покажут.

Как писал сайт kp.ru, 6 июня парламентарии отказались включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который Зеленский внес на рассмотрение 3 июня. Также ранее Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина и оказалась обсуждать законопроект об особой процедуре импичмента главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU