Миллер: "Северный поток-2" профинансирован на 80%

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-08T04:32:25+03:00

Все партнеры подтвердили свое участие в строительстве трубопровода

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Капитальные затраты на строительство газопровода "Северный поток-2" профинансированы на 80%. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие", - добавил он.

Миллер отметил, что датский участок трубопровода будет сдан максимум через пять недель вне зависимости от маршрута, поскольку его протяженность небольшая - около 130 километров. По его словам, крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что по мнению президента РФ Владимира Путина, проект "Северный поток – 2" пытаются затормозить страны, которые не привыкли платить по своим счетам.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Киев и Варшава должны не только тесно сотрудничать в энергетической сфере, но и активно «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток – 2».

ИСТОЧНИК KP.RU