СЕГОДНЯ 05:46 2019-06-08T05:46:59+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился разблокировать границу с Колумбией, которая была закрыта с февраля этого года. Об этом глава Боливарианской республики сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня. Мы миролюбивые люди, но твердо защищаем нашу независимость и самоопределение", - написал он.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 23 февраля 2019 года власти Венесуэлы временно перекрыли движение по трем мостам на границе с Колумбией: имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон. Вице-президент страны Делси Родригес заявила, что решение принято "из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы".

Она подчеркнула, что граница с Колумбией будет открыта, когда прекратятся "жестокие акты насилия" против ее страны.

ИСТОЧНИК KP.RU